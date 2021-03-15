Мадрид, , 22:32 — REGNUM Форвард мадридского «Реала» Карим Бензема сообщил, что готов подписать новое соглашение с испанской командой, если в нем будут заинтересованы.

«Мой контракт с «Реалом» рассчитан до 2022 года. Но я готов продлить соглашение, если во мне будут заинтересованы. Я играю за лучший клуб в мире», — приводит слова француза портал AS.

В текущем сезоне 33-летний нападающий набрал 25 (20+5) очков по системе «гол+пас», приняв участие в 30 матчах за «сливочных» во всех турнирах.