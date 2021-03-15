Минск, , 22:32 — REGNUM Министр внутренних дел Белоруссии Иван Кубраков запросил у министра обороны республики Виктора Хренина 3725 военных для охраны государственных объектов, которые якобы находятся в состоянии «угрозы массовых беспорядков». Об этом сообщает Телеграм-канал nexta_live, опубликовавший секретный документ МВД №21/28с от 12 марта.

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Кубраков, ссылаясь на президентский указ о борьбе с терроризмом, закон о чрезвычайном положении и некие иные акты, «рассчитывает на конструктивное взаимодействие и просит сообщить о принятом решении в кратчайшие сроки».

«С учетом сложившейся общественно-политической обстановки при введении уровня угрозы массовых беспорядков для охраны объектов, подлежащих государственной охране, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта, и объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей, имеется необходимость привлечения около 3 725 военнослужащих Вооруженных Сил», сказано в письме. Из них Брестская область должна получить 570 человек (в том числе 200 на Брест), Витебская область — 270; Гомельская область — 600; Гродненская область — 350; «Минск — не менее 1 360, из них сил специальных операций — 100», Могилёвская область — 300 (г. Могилёв — 200, г. Бобруйск — 100); Минская область — 275 (в том числе посёлок Боровляны и д. Копише Минского р-на — 50, здание УВД Мнноблисполкома — 25).

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«В случае установления режима чрезвычайного положения в столице потребность в личном составе Вооруженных Сил составляет не менее 2 680 военнослужащих», — сказано в секретном документе.

Управления внутренних дел готовы взять на себя специальное обучение армейцев. Глава МВД обратил внимание Хренина на то, «что на военнослужащих Вооруженных Сил, участвующих в предупреждении и пресечении массовых беспорядков совместно с сотрудниками органов внутренних дел и военнослужащими внутренних войск МВД, распространяются положения законодательных актов о внутренних войсках МВД в части условий и пределов применения физической силы, специальных средств, оружия, боевой и специальной техники».

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