Флоренция, Италия, , 22:27 — REGNUM Согласно информации портала fichares.net, полузащитник «Фиорентины» Франк Рибери может сменить клубную прописку в ближайшее трансферное окно.

По данным источника, 37-летний футболист обеспокоен количеством игрового времени, которое ему дается в «Фиорентины». В этом сезоне он сыграл лишь три полноценных встречи в чемпионате Италии и отличился одним голом.

Рибери может продолжить карьеру в команде из второго по силе дивизиона Италии — «Монца». А также известно об интересе со стороны двух немецких команд.