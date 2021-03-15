Сан-Диего, США, , 22:25 — REGNUM В американском Сан-Диего автомобиль наехал на пешеходную зону, в итоге три человека погибли, сообщает 15 марта телеканал ABC со ссылкой на местную полицию.

По предварительным данным, автомобиль протаранил палатки бездомных, установленные в пешеходной зоне под мостом.

На данный момент известно о гибели трех человек, еще двое остаются в критическом состоянии. Общее число пострадавших доходит до девяти человек.

Водитель, предположительно находившийся за рулем в состоянии опьянения, задержан. Отмечается, что в момент прибытия полицейских на место происшествия 71-летний виновник трагедии пытался оказывать помощь пострадавшим.

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