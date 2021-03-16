Париж, , 08:29 — REGNUM Франция приняла решение вернуть картину австрийского художника Густава Климта «Розовые кусты под деревьями» законным владельцам еврейского происхождения. Об этом 15 марта сообщает Associated Press со ссылкой на заявление министра культуры страны Розлин Башло.

Картина была похищена нацистами в 1938 году у еврейской семьи, проживающей в Австрии.

Десятилетиями картина находилась во французском Музее Орсе.

«Решение о возврате столь великого произведения искусства в частные руки, семье, которая является истинным владельцем, говорит о приверженности Франции принципам справедливости», — сообщила Башло.

Картина Климта будет возвращена семье Норы Штясн, жертвы Холокоста, которую в 1938 году нацисты принудил продать свое имущество.