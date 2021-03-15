Анкара, 15 марта 2021, 22:17 — REGNUM Перспективный турецкий боевой вертолет тяжелого класса Ağır Sınıf Taarruz Helikopter — АТАК 2 может быть оснащен украинскими двигателями, сообщает 15 марта портал savunmasanayist.com. со ссылкой на генерального директора авиастроительной компании TUSAŞ Тенила Котила.
По его словам, новый турецкий боевой вертолет получит двигатели украинского производства. Иных тактико-технических подробностей будущего вертолета Котил не привел.
Напомним, в 2019 году военное ведомство Турции подписало контракт на разработку ударного вертолета тяжелого класса АТАК 2, который должен соответствовать классу американского АН-64 «Апач» и российского Ми-28НМ «Ночной охотник».
Заявлено максимально широкое использование агрегатов и оборудования турецкого производства.
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