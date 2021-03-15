Париж, , 22:10 — REGNUM Лидер партии «Непокоренная Франция» и депутат Национального собрания Франции Жан-Люк Меланшон 15 марта в интервью для France Inter заявил, что «идеология не должна влиять на здравоохранение».

Меланшон считает, что для того, чтобы справиться с нехваткой вакцин, Франции следует обратиться к другим странам-производителям, начиная с России.

«Есть правила, которые позволят нам умереть в соответствии с правилами».

«Нужно стучаться во все двери без всякой идеологии».

«Если бы я был президентом Республики, это именно то, что я бы сделал».

Жан-Люк Меланшон «Есть целые страны, которые вакцинируют себя китайскими вакцинами. Идеология не должна влиять на здравоохранение. Мы должны брать то, что доказанно работает».

Жан-Люк Меланшон добавил: «Мы знаем с октября-ноября, что российская вакцина работает… Чего мы ждали, чтобы пойти и сказать русским: «Пожалуйста, можете ли вы доставить её [вакцину «Спутник V»] нам, и мы сразу посмотрим, работает ли она?»

Жан-Люк Меланшон также отметил, что он еще не получил вакцину, хотя входит в приоритетную категорию, и уточнил, что принципиально не вакцинируется, пока в стране есть проблема с нехваткой вакцин.