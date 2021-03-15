Киев, , 22:09 — REGNUM Власти Украины хотели бы добиться большей вовлечённости США в «нормандский» формат урегулирования конфликта в Донбассе, заявила новый посол Украины в США Оксана Маркарова в интервью изданию «Левый берег».

Материал опубликован сегодня, 15 марта.

Маркарова отметила, что какой конкретно будет это вовлечённость — решать Вашингтону.

«Сейчас этот вопрос активно обсуждается в украинском МИД, в команде профильного вице-премьера», — сообщила посол.

Маркарова отметила, что «точно поддержит» дополнительное привлечение США к решению «военного конфликта».

«Считаю, что такой шаг будет отвечать приоритетам США по большей вовлеченности в глобальные процессы по установлению демократии. Участие США в переговорных процессах отвечает и интересам Украины, которая стремится сделать разного рода форматы более эффективными», — заявила дипломат.

ИА REGNUM напоминает, что в конце февраля вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции «временно оккупированных территорий»Алексей Резников заявил, что привлечь США к переговорам по урегулированию в Донбассе в «нормандском формате» нужно в ближайшее время, иначе потом трудно будет вернуться к этой идее.

По мнению Резникова, право США принимать участие в переговорах по Донбассу подтверждается Будапештским меморандумом и тем, что страна является официальным членом ОБСЕ.

До этого президент Владимир Зеленский заявил, чтоДжо Байден как новый президент США мог бы усилить украинскую позициюв переговорах по Донбассу в «нормандском» формате.