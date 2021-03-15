Женева, Швейцария, , 22:07 — REGNUM Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают необходимым продолжать использовать вакцину то COVID-19 производства компании AstraZeneca. Об этом заявила на брифинге 15 марта главный научный сотрудник организации Сумья Сваминатан.

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«Мы внимательно следим за ситуацией. 16 марта ВОЗ проведёт встречу, посвященную ситуации с этой вакциной. На данном этапе мы рекомендуем продолжать использовать её для вакцинации населения», — сказала она.

Сваминатан отметила, что по имеющимся у ВОЗ данным, преимущества использования препарата продолжают перевешивать возможные риски.

Как передавало ИА REGNUM, ранее целый ряд стран Евросоюза приостановил использование вакцины от COVID-19 производства британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университетаиз-за опасений, что её применение может быть причиной возникновения тромбов.

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