Скопье, , 22:06 — REGNUM Македония так же, как и большинство стран бывшей Югославии, сегодня находится под своего рода оккупацией, только страной руководят не иностранные оккупанты, а домашние коллаборанты. Об этом заявил македонский журналист и телеведущий Миленко Неделковски 12 марта во время прошедшего в пресс-центре ИА REGNUM круглого стола на тему «Россия и страны бывшей Югославии в новой политической реальности».

По словам журналиста, это лучше всего было заметно во время референдума о вступлении Македонии в НАТО. Неделковки напомнил, что это народное волеизъявление, которое прошло 30 сентября 2018 года, провалилось из-за недостаточной явки. «Народ этим показал, что он против вступления в НАТО и против переименования государства. Но, к сожалению, оказалось, что мы оккупированная страна, и что голос народа никого не интересует, особенно Запад, который постоянно кричит о демократии, но при этом обрезает македонцам основные права», — рассказал он.

При этом Неделковски отметил, что западным странам все равно, что происходит с Северной Македонией, и об этом свидетельствует тот факт, что от Евросоюза Скопье не может получить вакцину для защиты населения от коронавируса, даже если хочет купить её за деньги.

«С другой стороны Россия — государство, чьих дипломатов действующие македонские власти провозгласили персонами нон-грата, выделило нам в качестве помощи несколько тысяч доз вакцины, которые были переброшены в страну сербским самолетом. Государство, которое не является членом ЕС и НАТО, выделило вакцину, а другое государство, которое также не состоит в НАТО и ЕС, позаботилось о том, чтобы страна-член НАТО её получила», — отметил Неделковский.

С другой стороны, македонский журналист считает, что российская дипломатия довольно консервативна, и что в его стране она явно проигрывает агрессивной и вездесущей дипломатии США. «Русские придерживаются старого стиля, и наверное так и должна выглядеть дипломатия, но на месте это выглядит плохо, так как македонское общество не ощущает поддержки России — кроме вакцин», — сказал Миленко Неделковски.