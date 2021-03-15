Эдмонтон, Канада, , 21:54 — REGNUM Клуб НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» возобновил переговоры о новом контракте с нападающим Райаном Ньюджентом-Хопкинсом, информирует 15 марта портал TSN.

Текущее соглашение с годовым окладом в размере 6 миллионов долларов канадского хоккеиста с клубом истекает в конце этого сезона. Ожидается, что новое соглашение будет иметь долгосрочный характер с окладом не меньше 6,5 миллионов долларов за сезон.

В нынешнем сезоне Ньюджент-Хопкинс провел 30 матчей и отличился 23 (10+13) очками.