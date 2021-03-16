Вашингтон, , 08:38 — REGNUM Руководство калифорнийской бейсбольной команды «Окленд Атлетикс» добавило возможность оплачивать частные ложи биткоином. Об этом 15 марта сообщается в официальном Twitter команды.

Из сообщения следует, что болельщики могут приобрести билет в шестиместную ложу за один биткоин.

Отметим, что на данный момент стоимость одного биткоина оценивается в $56 000.

На такой шаг клуб решил пойти в связи с растущей популярностью криптовалюты, сообщил президент клуба Дэйв Кавал.

Напомним, недавно клуб НБА «Даллас Маверикс», принадлежащий миллиардеру Марку Кьюбану, начал принимать криптовалюту Dogecoin в качестве оплаты за билеты и услуги.