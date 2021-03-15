Киев, , 21:53 — REGNUM Во вторник, 16 марта, на Украине начинается процесс «большой приватизации тюрем», в частности, состоится первый аукцион, на котором государство продаст «небольшую тюрьму в нескольких километрах от Киева».

Об этом 15 марта сообщает министерство юстиции страны.

Ведомство напоминает, что желающие еще могут принять участие в аукционе — «если кто-то имеет лишних 220 млн грн и хочет приобрести небольшую тюрьму в нескольких километрах от Киева — welcome».

Министр юстиции Денис Малюська уточнил, что 70% поступлений от продажи учреждения будет потрачено на развитие новой тюремной инфраструктуры, которая будет отвечать европейским стандартам, а 30% — пополнит государственный бюджет.

ИА REGNUM напоминает, что в ноябре прошлого года Малюська заявил о предстоящей в 2021 году «распродаже» десятков, возможно даже сотен неиспользуемых тюрем. Министр заявил, что цель распродажи — полное обновление инфраструктуры тюрем в течение 10 лет, подчеркнув, что больше всего «распродажа» затронет Одессу, Львов и Киев. Глава ведомства считает, что в будущем на месте тюрем могут появиться жилые застройки, торгово-развлекательные центры, туристические или промышленные объекты. а также казино.