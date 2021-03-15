Женева, Швейцария, , 21:39 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признает необходимость расследования череды инцидентов, связанных с применением антикоронавирусной вакцины компании AstraZeneca, заявил 15 марта на пресс-конференции генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

По его словам, консультативный комитет по безопасности вакцин начнет изучение данных 16 марта.

«С момента нашей прошлой пятничной пресс-конференции еще несколько стран приостановили использование вакцины AstraZeneca. Это сделано из соображений предосторожности после сообщений об образовании тромбов у вакцинированных людей в Европе. Это не означает, что данные случаи связаны с прививкой. Но расследование таких инцидентов является обычной практикой действующей системы надзора и контроля», — сказал Гебрейесус.

При этом глава ВОЗ добавил, что самой большой опасностью остается отсутствие доступа к вакцинам.

Как сообщало ИА REGNUM, в ряде стран временно запрещено применение вакцины AstraZeneca. Германия, Франция, Италия, Нидерланды, Ирландия, Австрия, Эстония, Литва, Люксембург, Латвия, Норвегия и Дания остановили применение этого препарата.

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