Лондон, , 21:34 — REGNUM В Великобритании за последние сутки зафиксировано 5089 случаев заражения коронавирусом, скончались ещё 64 пациента с COVID-19. Такие данные приводит 15 марта правительство Соединённого Королевства.

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За весь период с начала эпидемии в стране выявлено уже 4 263 527 носителей коронавирусной инфекции, по меньшей мере 125 580 случаев заболевания привели к летальному исходу пациента.

Сообщается также, что за минувшую неделю число новых инфицированных в Великобритании сократилось на 2,3%, а количество летальных случаев — на 29,6% по сравнению с предыдущей неделей.

Правительство страны также приводит данные о вакцинации населения, согласно которым первую дозу прививки получил уже 24 453 221 человек, обеими компонентами вакцины привиты 1 610 280 человек.