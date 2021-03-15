Киев, , 21:38 — REGNUM Украинская госкомпания «Нафтогаз» заявила о привлечении нового международного партнёра — израильской Naphtha Petroleum Corp — к процессу геологической разведки углеводородов в украинской части Черного моря.

Об этом 15 марта сообщила пресс-служба компании, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно источнику, стороны уже подписали меморандум о взаимопонимании.

«Нафтогаз» отмечает, что Naphtha имеет финансовые возможности и подтвержденный положительный опыт работы в США и на шельфе Израиля (восточная часть Средиземного моря), что может пригодиться для раскрытия нефтегазового потенциала украинского шельфа.

В соответствии с меморандумом, компании будут изучать возможности для сотрудничества в других проектах по разведке и добыче углеводородов на Украине.

Главный исполнительный директор группы «Нафтогаз» Отто Ватерландер напоминает, что ранее было объявлено о партнерстве с компанией OMV Petrom, «которая неизменно является наиболее активным игроком по разведке и разработке Черноморского шельфа», а новое партнерство еще больше усилит амбиции «Нафтогаза» в этом регионе.

ИА REGNUM напоминает, что осенью прошлого года кабмин Украины поручил Нафтогазу провести геологическое изучение украинской части шельфа Чёрного моря и предоставил компании право на получение спецразрешений на освоение нефтегазовых участков на шельфе без аукциона сроком на 30 лет.