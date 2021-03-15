Нью-Йорк, США, , 21:27 — REGNUM В Мьянме с начала военного переворота погибли 138 участников мирных протестов, сообщил 15 марта журналистам представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик.

В это число входят дети и женщины. Он добавил, что наибольшее число погибших зафиксировано в крупнейшем в Мьянме городе Янгоне.

Дипломат добавил, что Генсек ООН Антониу Гутерреш «осуждает насилие против участников мирных демонстраций и продолжающиеся нарушения прав человека в Мьянме».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в ходе протестов в Мьянме в минувшие выходные погиб 71 человек. Всего с начала протестов, по данным СМИ, погибли почти 170 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Жертвами беспорядков в Мьянме стали 70 человек