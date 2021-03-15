Нижний Новгород, , 21:22 — REGNUM С 9 марта по 2 апреля на полигоне Мулино Нижегородской области пройдут мероприятия по подготовке и проведению совместных ротных и батальонного тактических учений. Об этом 15 марта проинформировала пресс-служба министерства обороны Белоруссии.

Мероприятия проходят в соответствии с российско-белорусским планом сотрудничества на 2021 год под руководством начальника отделения отдела общевойсковой подготовки управления боевой подготовки Западного военного округа. С белоруской стороны в них примут участие мотострелковая и танковая роты механизированных бригад.

На первом этапе (с 16 по 18 марта) будут проведены двусторонние ротные тактические учения. Военнослужащие отработают вопросы марша в районы боевого предназначения, ведения боя в условиях сложной радиоэлектронной обстановки и применения противником средств воздушного нападения, отражения контратаки в условиях применения противником боевых БПЛА. На втором этапе (с 22 марта по 2 апреля) состоится совместное батальонное тактическое учение с отработкой организации и совершения марша в район боевого предназначения в условиях воздействия незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп условного противника, а также вопросы подготовки и ведения маневренной обороны в условиях сложной радиоэлектронной обстановки, выхода из боя в район восстановления боеспособности и участия в контратаке совместно с подошедшими резервами.

«Участие в данных мероприятиях позволит установить единые взгляды на методику подготовки и проведения совместных учений, определить наиболее эффективные и целесообразные методы работы командиров и подразделений, совершенствовать практические навыки личного состава при выполнении совместных боевых задач в ходе подготовки и ведения боя», — сказано в официальном сообщении.