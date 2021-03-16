Вашингтон, , 08:47 — REGNUM Канадская компания Sky Global, выпускающая защищённые версии смартфонов, обвиняется министерством юстиции США в пособничестве международной наркоторговле. Об этом 15 марта сообщает Engadget.

Согласно обвинению, Sky Global разрабатывала для наркоторговцев телефоны, которые были защищены от слежки, благодаря чему правоохранители не могли отследить преступников.

Утверждается, что компания получила сотни миллионов за услуги, позволившие криминальным сетям скрывать продажу наркотиков.

Напомним, что Sky Global занимается кастомизированными смартфонами с отключёнными GPS, камерами и другими настройками, используемыми для отслеживания. Компания также предоставляет защищённый мессенджер собственной разработки Sky ECC. Кастомные модели Pixel, iPhone, Blackberry и Nokia, позволяют общаться внутри закрытой сети, обрабатываемой на зашифрованных серверах в Канаде и Франции.