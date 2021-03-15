Киев, , 21:06 — REGNUM Украинский «Обозреватель» опубликовал аудиозапись беседы якобы между главой политсовета парламентской фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком и бывшим помощником российского президента Владиславом Сурковым.

Виктор Медведчук Kremlin.ru

Как сообщало ИА REGNUM, ранее другое украинское издание опубликовало запись аналогичной беседы. После этого Медведчука вызвали на допрос в СБУ.

В этой связи упоминалось, что Медведчук якобы проходит в СБУ по делу о госизмене.

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