Загреб, , 20:58 — REGNUM В Хорватии русофобия существует в скрытой форме уже более ста лет, и причину этому надо искать в XIX веке, когда Австро-Венгрия как колонизатор Балкан решила заняться проектом искусственного создания идентичности балканских народов. Такое мнение высказал хорватский историк и теолог Горан Шарич 12 марта во время прошедшего в пресс-центре ИА REGNUM круглого стола на тему «Россия и страны бывшей Югославии в новой политической реальности».

«Тогда один сравнительно небольшой город — Загреб, превратили в сильный антиславянский центр со всеми сопутствующими институтами и с сильной венгерской и германской элитой», — рассказал Шарич.

Хорватский эксперт сравнил то, что тогда происходило в Хорватии, с событиями в Галиции. «Это одни и те же действующие лица — католическая церковь и Габсбургская монархия», — сказал он.

«И с тех пор до сегодняшнего дня, уже сто или сто двадцать лет, хорватство является своеобразным антиславянством с сильным сербофобским характером, даже несмотря на то, что некоторые отцы хорватской нации, такие, как Степан Радич, были большими друзьями России», — отметил Шарич.

По словам эксперта, ситуация стала меняться после того, как к власти в России пришел Владимир Путин. «В последние годы заметно, что хорваты воспринимают Россию в гораздо более положительном ключе, чем когда бы то ни было в истории», — подытожил Горан Шарич.