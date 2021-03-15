Женева, Швейцария, , 20:56 — REGNUM В мире за последние сутки зафиксировано 392 264 новых случая заражения коронавирусом, скончались ещё 7140 пациентов с COVID-19. Такие данные приводит 15 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Всего за период с начала пандемии в мире выявлено уже 119 222 995 носителей коронавирусной инфекции, число подтверждённых летальных случаев достигло 2 644 461.

Сообщается, также, что в ВОЗ на сегодняшний день поступили сведения о вакцинации от коронавируса 304 389 323 человек.

Согласно данным организации, первую десятку стран по распространению инфекции за минувшую неделю составили США, Бразилия, Франция, Индия, Италия, Польша, Турция, Чехия, Германия и Россия.