Рим, , 20:53 — REGNUM За год с момента утверждения первых антикоронавирусных ограничений в Италии было оштрафовано чуть более 600 тысяч человек, сообщили в МВД страны в понедельник, 15 марта.

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За нарушения эпидемиологических ограничений было также закрыто 5571 заведение (кафе, рестораны и магазины).

По данным на 15 марта, в Италии умерли 102 499 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 354 (днем ранее — на 264). Число подтвержденных носителей выросло на 15 267 (днем ранее — на 21 315). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 3 238 394 — более 5% населения страны. В настоящее время заражены 530 357 человек — на 909 меньше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 2 003 391 человек (за день этот показатель вырос на 31 928), что составляет 3,33% населения Италии.

С начала лета до второй половины октября 2020 года школы, транспорт и предприятия страны (за некоторыми исключениями) работали в обычном режиме, позже власти начали вновь вводить ограничения. Граждане обязаны носить маску во всех без исключения общественных местах, соблюдать правило санитарной дистанции. Резко ограничены развлекательные мероприятия, работа учреждений общественного питания, перемещение между регионами.

Правительство отвергало вероятность повторной остановки экономики на общенациональном уровне, однако предоставило властям регионов право вводить более жесткие ограничения (но не смягчать их). В ряде регионов и городов решения об ужесточении были приняты. В начале ноября 2020 года правительство поделило территорию страны на «красную», «оранжевую» и «желтую» зоны — дополнительные ограничения в каждом регионе принудительно вводятся в соответствии с эпидемиологической ситуацией.