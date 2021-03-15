Йошкар-Ола, , 20:51 — REGNUM В течение последних двух месяцев в Марий Эл наблюдаются тяжелые осложнения у пациентов, которые перенесли COVID-19, в особенности, у граждан пожилого возраста. Об этом заявила глава минздрава республики Марина Панькова.

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«На первом месте — это тяжелая хроническая сердечная недостаточность у больных, и очень тяжелые идут тромбозы», — отметила министр.

Она уточнила, что речь идёт не только о тромбозах вен нижних конечностей, появились «редкие тромбозы верхних конечностей», а также шейные тромбозы.

Кроме того, по словам Паньковой, пациенты, которые выписываются после заражения коронавирусом, особенно молодые, не соблюдают предписания врачей к дальнейшей реабилитации.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 18 марта в регионе прививки от коронавируса получили более 18 тыс. человек, поступившая в республику вакцина реализована на 85,4%. Оба компонента препарата получили 11 603 человека, полностью завершив процесс вакцинации. До настоящего момента в регион поступило 21 792 дозы вакцины «Спутник — V».

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