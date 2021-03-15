Рим, , 20:49 — REGNUM 16-летние граждане Италии нуждаются вовсе не в получении права голосовать на выборах, написала на своей странице в Twitter в понедельник, 15 марта, лидер оппозиционной правой партии «Братья Италии» Джорджа Мелони.

Ранее с соответствующим предложением выступали леволибералы и популисты (входят в состав правящей коалиции).

Молодым людям, особенно сейчас, нужны совсем другие права: на образование, на социализацию, на работу — но авторы этой инициативы отстаивают вовсе не интересы молодежи, полагает Мелони.