Белград, , 21:09 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич 15 марта по видеосвязи провёл беседу со специальным посланником Госдепартамента США по Западным Балканам Мэтью Палмером, с которым он рассмотрел ряд региональных вопросов, общую ситуацию с пандемией, меры по восстановлению экономики, а также продолжение диалога с Приштиной. Об этом сообщает сербское новостное агентство Srbija danas.

Собеседники в первую очередь рассмотрели текущую эпидемиологическую ситуацию, которая обернулась серьёзными последствиями для здоровья и жизни людей во всем мире, а также для мировой экономики.

Вучич проинформировал специального посланника Палмера о мерах, предпринятых Сербией для защиты населения, а также о ходе вакцинации граждан Сербии.

Палмер поздравил Сербию с большими успехами в ходе вакцинации, а также высоко оценил поставки Сербией прививок в соседние страны. В частности, он подчеркнул важность такой региональной политики, направленной на солидарность и интеграцию, отметив, что именно в трудные времена государства должны найти возможность выразить свою готовность к сотрудничеству.

Палмер отметил, что США поддерживают переговоры с Косово при посредничестве Европейского союза, и добавил, что он ожидает продолжения диалога в ближайшее время, подчеркнув важность реализации Брюссельского соглашения и еще раз подтвердив приверженность Соединенных Штатов диалогу и обсуждению спорных вопросов.

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