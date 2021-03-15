Нью-Йорк, США, , 20:46 — REGNUM Центровой «Кливленда» Андре Драммонд может продолжить карьеру в составе «Никс», информирует портал Hoop Central.

Согласно данным источника, «Нью-Йорк» может предложить игроку долгосрочный контракт, если он станет свободным агентом, когда его контракт выкупят «Кавальерс».

Напомним, что «Кливленд» должен либо обменять баскетболиста перед трансферный деланном 25 марта, либо выкупит его контракт.

В текущем сезоне Драммонд в среднем набирает 17,5 очка и 13,5 подбора за матч.