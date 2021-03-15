Рим, , 20:44 — REGNUM В парламент Италии в понедельник, 15 марта, были внесены сразу три законопроекта о так называемом ius soli, то есть праве родившихся на территории страны автоматически получать ее гражданство.

Авторы законопроектов — представители трех леволиберальных партий. Правые («Лига» и «Братья Италии») выступают против. Еще одна правая партия («Вперед, Италия»), а также популистское «Движение 5 звезд» пока не определились со своим отношением к этой инициативе.

Рассмотрение законопроектов в настоящее время отложено.