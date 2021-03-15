Москва, , 20:42 — REGNUM Главное лекарство для восстановления российско-черногорских отношений — это время, и поэтому Москве не надо торопить события и ожидать от Подгорицы каких-то резких поворотов во внешней политике. Такое мнение высказала ведущий научный сотрудник Института славяноведения РАН Елена Гуськова 12 марта, выступая в рамках организованного ИА REGNUM круглого стола на тему «Россия и страны бывшей Югославии в новой политической реальности».

По словам Гуськовой, после победы оппозиции на парламентских выборах в Черногории, российские эксперты долго анализировали, чего можно ожидать от нового правительства, которое было создано из представителей трех коалиций, очень разных между собой по своими целям и идеологической направленности.

«Казалось, что в последний момент они поссорятся и не смогут прийти к общему решению. Я прекрасно понимаю, что самая главная задача этой оппозиции была сохранить единство коалиции. Они не могут сегодня поднимать вопросы НАТО, вопросы снятия санкций с России, вопросы единства сербского народа. Почему? Потому что, во-первых, эта коалиция, которая составляет в парламенте большинство в один голос, может распасться. А с другой стороны Запад сегодня очень внимательно следит за событиями в Черногории и готов направить все свои силы, на эту территорию, лишь бы там не произошло никаких изменений», — полагает Гуськова.

По ее мнению, главная задача черногорского правительства — укрепиться во власти так, чтобы на следующих выборах у его представителей было абсолютное большинство в парламенте. «Тогда уже будет возможно менять позицию, а в том, что она изменится, я не сомневаюсь», — подытожила Елена Гуськова.

Напомним, что черногорское правительство во главе со Здравко Кривокапичем сохраняет прежний внешнеполитический курс и не поднимает вопросы выхода страны из НАТО, снятия антироссийский санкций или отмены признания Косово, хотя все эти пункты находились в предвыборной программе самых влиятельных партий в рамках правящей коалиции.