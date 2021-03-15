Рим, , 20:38 — REGNUM Перевод с понедельника, 15 марта, всей Италии в «красную зону» и ужесточение антикоронавирусных ограничений увеличат число школьников и студентов, которые учатся дистанционно, более чем на миллион человек.

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Таковых теперь 6,9 миллиона человек — 81% всех учащихся страны (очное обучение продолжают младшеклассники).

Учебный год в школах и вузах Италии в большинстве регионов начался 14 сентября. Был предусмотрен ряд профилактических мер — от пересаживания школьников за одноместные парты до регулярной дезинфекции всех помещений. Предполагалось, что все ученики должны носить маски, по крайней мере — в те моменты, когда они находятся за пределами классов. В начале ноября «масочный режим» в школах стал тотальным, маски нельзя снимать никому и ни в каком помещении. В части регионов всех школьников, кроме младшеклассников, перевели на дистанционное обучение.

По данным на 15 марта, в Италии умерли 102 499 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 354 (днем ранее — на 264). Число подтвержденных носителей выросло на 15 267 (днем ранее — на 21 315). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 3 238 394 — более 5% населения страны. В настоящее время заражены 530 357 человек — на 909 меньше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 2 003 391 человек (за день этот показатель вырос на 31 928), что составляет 3,33% населения Италии.