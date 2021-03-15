Генуя, Италия, , 20:35 — REGNUM 15% медиков и санитаров североитальянского региона Лигурия (Генуя) уклоняются от вакцинации от коронавируса, заявил в понедельник, 15 марта, губернатор Джованни Тоти.

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Учитывая, что медики постоянно контактируют с людьми, это очень высокий показатель, и ситуация вызывает озабоченность, добавил глава региона.

Первыми в Италии в январе 2021 года начали прививать врачей, пожилых людей и сотрудников домов престарелых. Массовая вакцинация бесплатна и добровольна, однако власти страны настоятельно рекомендуют согражданам делать прививки. До конца 2021 года предполагается привить 90% населения.

При этом прививочная кампания в январе-марте 2021 года идет с существенным отставанием от плана, основная причина — перебои с поставками вакцин Pfizer и AstraZeneca. По инициативе ученых и политиков обсуждается вопрос о закупках российской вакцины «Спутник V». Предполагается, что один из местных заводов начнет производство вакцины по российской технологии в июле 2021 года.

По данным на 15 марта, в Италии умерли 102 499 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 354 (днем ранее — на 264). Число подтвержденных носителей выросло на 15 267 (днем ранее — на 21 315). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 3 238 394 — более 5% населения страны. В настоящее время заражены 530 357 человек — на 909 меньше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 2 003 391 человек (за день этот показатель вырос на 31 928), что составляет 3,33% населения Италии.