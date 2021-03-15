Страсбург, Франция, , 20:40 — REGNUM Польза от вакцины от коронавируса AstraZeneca перевешивает риски, а количество человек, пострадавших от тромбоза после вакцинации, не выше, чем среди населения в целом, заявило Европейское агентство лекарственных средств (EMA). Об этом 15 марта сообщает CNN.

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Заявление сделано после того, как Германия, Франция и Италия объявлили о том, что временно приостанавливают использование вакцины от коронавируса, созданной шведско-британской компанией AstraZeneca.

Представители EMA сообщили, что 16 марта состоится экстренное заседание для «обсуждения дальнейших действий».

Как сообщало ИА REGNUM, приостановка использования вакцины производства британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca связана с поступившими сообщениями о серьёзных осложнениях у людей после вакцинации данным препаратом. В частности, появились данные об образовании тромбов у привитых пациентов в Дании и Италии. В связи с этим ряд европейских стран приостановил применение вакцины AstraZeneca.