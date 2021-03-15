Мадрид, , 20:34 — REGNUM Испания приостанавливает использование антикоронавирусной вакцины AstraZeneca не менее чем на 15 суток, сообщает 15 марта радио Cadena Ser.

По утверждению радиостанции, 15 марта глава испанского минздрава Каролина Дариас проводит срочное совещание межтерриториального совета по здравоохранению.

Центральным вопросом совещания является приостановка использования вакцины AstraZeneca.

Поводом для этого стали многочисленные сообщения о побочных эффектах, наблюдаемых после вакцинации этим препаратом.

Как сообщало ИА REGNUM, решение о приостановке использования вакцин AstraZeneca уже принято властями Дании, Норвегии, Италии, Австрии и ряда иных государств.

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