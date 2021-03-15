Киев, , 20:32 — REGNUM В новом плане по урегулированию ситуации в Донбассе, который разработали Франция, Германия и Украина, ничего принципиально нового нет, заявил в эфире телевидения вечером 15 марта спикер главы украинской делегации в контактной группе по урегулированию Алексей Арестович.

«Это попытка привязать к календарю конкретные действия для исполнения соглашений по Донбассу, достигнутых ранее в «нормандском» и «минском» форматах. Это предложение уже французской и немецкой сторон, с небольшими правками с нашей стороны… Там ничего принципиально нового нет, и тем более нет пересечения никаких «красных линий». Практически можно сказать, что это документ, который привязывает действия календарно», — заявил представитель Киева.

Он отметил, что обозначаемые даты называются «кластеры перемирия» и они является развитием всех ранее достигнутых договоренностей по Донбассу.

Также Арестович объяснил, что Франция, Германия и Украина договорились пока не представлять документ общественности — «во избежание разговоров-пересудов, информационного влияния и неправомерных слухов». По его словам, как только будет заключено соглашение, желающие смогут ознакомится с новым планом.

ИА REGNUM напоминает, что в этом же эфире Арестович заявил, что если Россия откажется принимать новый план по Донбассу, разработанный Украиной, Францией и Германией, её могут заставить соблюдать международные обязательства.

11 марта пресс-секретарь президента РФДмитрий Песковсообщил журналистам, что российская сторона не получала в свое распоряжение нового плана по урегулированию в Донбассе, о создании которого заявили в Киеве.