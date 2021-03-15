Москва, , 20:33 — REGNUM Обращение в Генпрокуратуру РФ направила замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина («Единая Россия») по поводу решения суда, лишившего жительницу Дагестана Нину Церетилову детей. Об этом Пушкина сообщила 15 марта в интервью Daily Storm.

Пушикина пояснила, что просит Генпрокуратуру РФ взять дело Церетиловой на контроль.

Пушкина «Лишить многодетную мать общения с детьми лишь на основании её внешнего вида — это, мягко говоря, странно. Если не антиконституционно».

Напомним, 13 марта «Комсомольская правда» опубликовала интервью с Церетиловой — матерью троих детей, которые по решению суда остались жить с отцом.

Как пояснила женщина, суд решил, что она ведёт аморальный образ жизни. Это связано с тем, что Церетилова красила волосы в розовый цвет, сделала татуировки на теле и пирсинг. Издание цитирует заявление из зала суда:

«Из представленных фотографий и видеозаписей следует, что [истица] ведёт образ жизни, не соответствующий нормам и правилам поведения многодетной матери. <…> На её теле изображены татуировки с надписями».

https://www.instagram.com/p/BlTSHAQHKf2/

Церетилова рассказала также, что муж избивал её, в итоге она развелась с ним. Позже он начал забирать у неё детей без её согласия, — тогда она и обратилась в суд. Но суд выиграл муж.

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