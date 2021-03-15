Йошкар-Ола, , 20:25 — REGNUM В Марий Эл оставшиеся пять социальных учреждений переходят к обычному режиму работы после изоляции. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

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Министр соцразвития республики Марина Островская напомнила, что всего в регионе в закрытом режиме в течение почти 11 месяцев существовали 12 учреждений: дома-интернаты «Сосновая роща» и Карлыганский; психоневрологические дома-интернаты — «Таир», Шоя-Кузнецовский, Красностекловарский, Кундуштурский, Красногорский, Кожласолинский, Пектубаевский; детский дом-интернат «Солнышко», Волжский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Журавушка».

Сотрудники работали сменами по 14 дней, посещения постояльцев социальных учреждений были ограничены.

Сейчас проживающих в таких учреждениях активно вакцинируют от коронавируса.

«На сегодняшний день привито 908 получателей социальных услуг, это 42% от общего числа получателей соцуслуг. Сотрудники организаций также включились в процесс вакцинирования. Привиты 276 работников», — отметила Островская.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 15 марта в республиоке выявили 25 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено также 25 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 12 173 случаев. Всего выздоровели с начала пандемии 11 159 жителей Марий Эл. 186 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом. За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 828 человек.

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