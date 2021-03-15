Пекин, , 20:24 — REGNUM В Китае центральные власти постепенно ослабляют ограничения на проведение и посещение развлекательных заведений там, где по оценкам властей, существенно снизилась угроза распространения коронавирусной инфекции. Об этом 15 марта сообщает Синьхуа, подчеркивая, что принято решение, чтобы местные власти могли самостоятельно, исходя из эпидемиологической обстановки, определять лимит посещаемости массовых мероприятий.

Новые подходы, позволяющие существенно снижать уровень ограничений, изложены в руководящем циркуляре, выпущенном Министерством культуры и туризма КНР. В документе особо подчеркивается, что несмотря на отмены ограничений, предприятия, связанные с массовыми развлечениями, должны внедрить в практику повседневной работы неукоснительное соблюдение мер профилактики.