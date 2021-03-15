Манчестер, Великобритания, , 20:24 — REGNUM «Манчестер Юнайтед» станет одним из претендентов на приобретение нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, информирует портал Manchester Evening News.

По данным источника, главный тренер «манкунианцев» Оле-Гуннар Сульшер рассчитывает, что норвежский форвард станет идеальной долгосрочной заменой Ромелу Лукаку, который ушел в «Интер».

«Манчестер Юнайтед» готов предложить футболисту зарплату в размере 350 тысяч фунтов в неделю.

В текущем сезоне Холанд принял участие в 20 матчах чемпионата Германии и набрал 23 (19+4) очка по системе «гол+пас».