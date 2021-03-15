Пекин, , 20:22 — REGNUM Лидеры Китая — председатель КНР Си Цзиньпин и премьер Госсовета Ли Кэцян обратили внимание на важность поступательного и устойчивого развития экономики страны. Синьхуа 15 марта сообщает, что заявление Си Цзиньпина прозвучало на заседании возглавляемой лидером страны Центральной комиссии по финансовым и экономическим делам. Ли Кэцян, в свою очередь, выступил на прошедшем под его председательством исполнительном заседании Госсовета.

В ходе своего выступления Си Цзиньпин также затронул вопросы, связанные с достижением «углеродной нейтральности», высказавшись за включение их в общий план повышения в Китае экологической культуры.