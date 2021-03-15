Пекин, , 20:20 — REGNUM Главный контрольный орган ЦК КПК — Центральная комиссия по проверке дисциплины (ЦКПД) — опубликовала доклад о своей работе в противодействие коррупции в партийных рядах. Об этом 15 марта сообщает Синьхуа, отмечая, что с ним в январе выступил член Постоянного комитета (ПК) Политбюро ЦК КПК, секретарь ЦКПД Чжао Лэцзи.

Доклад был посвящен вопросам дисциплинарного расследования и надзора и приурочен к отмечаемому в текущем году столетию КПК; в нем изложены задачи ЦКПД на 2021 год. Главной задачей, как вытекает из документа, является достижение такого положения дел, чтобы должностные лица «не осмеливались, не могли и не имели желания совершать коррупционные действия». Партийным органам предлагается приложить основные усилия на обеспечении верховенства закона, а также повышении морально-психологического уровня руководящих кадров.