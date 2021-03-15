Гонконг, Китай, , 20:19 — REGNUM Решения сессии ВСНП о совершенствовании избирательной системы в Специальном автономном районе (САР) Сянган (Гонконг) вызвали истерическую реакцию ряда стран Запада. В связи с этим, как сообщает 15 марта Синьхуа, официальный Пекин выразил сильное недовольство и решительный протест, расценив внешние заявления как преднамеренную клевету и грубое вмешательство во внутренние дела КНР и Гонконга.

Комментируя на брифинге в Пекине совместное заявление глав МИД стран «большой семерки», а также Верховного представителя ЕС по международным делам и политике безопасности, официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь отметил, что решение ВСНП по коррекции избирательной системы Гонконга, внедряющее принцип патриотизма в управление автономией, полностью соответствует демократическим подходам. Также оно соответствует Конституции КНР и отвечает интересам абсолютного большинства ее коренных жителей. Чжао Лицзянь подчеркнул, что содержание избирательной системы в соответствии с принципом суверенитета относится к компетенции национальных и местных властей.