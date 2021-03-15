Киев, , 20:18 — REGNUM Украина с начала текущего маркетингового года экспортировала 33,41 млн тонн зерна, сообщило 15 марта министерство экономики страны.

Ведомство уточняет, что этот показатель на 9,9 млн тонн (или почти на 25%) меньше, чем на аналогичную дату прошлого года, передает корреспондент ИА REGNUM.

Наибольшее «проседание» зафиксировано по пшенице и кукурузе — в частности, пшеницы отправлено на экспорт 13,88 млн тонн (-3,2 млн тонн по сравнению с прошлогодним показателем), кукурузы — 14,9 млн тонн (-6,6 млн тонн). Существенно упали также объемы экспорта ржи, ячменя и муки.

Напомним, что из-за плохого урожая в 2020 году правительство Украины и участники зернового рынка утвердили предельный объем экспорта пшеницы на уровне 17,5 млн тонн, кукурузы — 24 млн тонн. По итогам прошлого года урожай на Украине был почти на 10 млн тонн зерна меньше, чем в 2019 году — из-за тяжелых погодных условий и пандемии коронавируса. Экспорт зерна для Украины является одной из ключевых статей поступления валюты в страну.