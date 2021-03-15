Рим, , 20:18 — REGNUM По данным на вечер понедельника, 15 марта, в Италии умерли 102 499 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 354 (днем ранее — на 264), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

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Число подтвержденных носителей выросло на 15 267 (днем ранее — на 21 315).

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 3 238 394 — более 5% населения страны. В настоящее время заражены 530 357 человек — на 909 меньше, чем днем ранее.

Первую и повторную прививку сделали 2 003 391 человек (за день этот показатель вырос на 31 928), что составляет 3,33% населения Италии.