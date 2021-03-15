Ижевск, , 20:16 — REGNUM По поручению главы Удмуртии Александра Бречалова муниципалитеты республики получат в 2021 году удвоенный объем поступлений от акцизов на нефтепродукты. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства республики со ссылкой на главу ведомства Алексея Горбачева.

По его словам, в рамках Года села продолжится развитие дорожных сети сельских территорий.

«Был увеличен дорожный фонд муниципальных образований… Было принято решение об увеличении доли, с 10% до 20%, от акцизов на нефтепродукты муниципалитетам», — сказал министр.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в этом году будет отремонтировано более 65 км дорожной сети Удмуртии — 28 объектов. Шесть участков региональных и межмуниципальных дорог, которые связывают между собой районные центры, 11 муниципальных дорог отремонтируют в Завьяловском районе, девять объектов улично-дорожной сети в Ижевске и две главные улицы в Сарапуле.

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