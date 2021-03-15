Великий Новгород, , 20:25 — REGNUM В Новгородской области свободно 32% коечного фонда, предназначенного для оказания помощи больным с COVID-19 и пневмонией, заболеваемость существенно снизилась. В связи с этим процесс возвращения областных больниц к обычной работе будет продолжен.

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Как сообщает пресс-центр правительства Новгородской области, об этом говорилось на состоявшемся 15 марта заседании областного оперативного штаба по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции.

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, на минувшей неделе ковидом заболели 347 человек, что на 20% меньше, чем в первую неделю марта. Небольшой рост заболеваемости отмечен среди жителей региона в возрасте от 18 до 49 лет. На стационарном лечении в регионе находятся 508 человек, 1357 человек лечатся амбулаторно.

Больницы Новгородской области, лечащие коронавирус, продолжат обратное перепрофилирование.

«Выведена из числа ковидных госпиталей Солецкая ЦРБ. Кроме того, переведена в плановый режим работы для оказания лечения по профилям «Кардиология», «Неврология», «Терапия» часть коечного фонда ГОБУЗ «ЦГКБ». Часть коечного фонда областного клинического роддома и Старорусской ЦРБ также возвращены в обычный режим работы», — сообщила заместитель министра здравоохранения области Наталья Яковлева.

Изменений в действующий антиковидный режим власти Новгородской области пока вносить не планируют.

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