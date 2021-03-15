Москва, , 20:11 — REGNUM Президент России Владимир Путин утвердил новый состав президентского Совета по науке и образованию, став его председателем, сообщает 15 марта официальный сайт правовой информации.

В опубликованном тексте президентского указа сообщается, что заместителями председателя Совета назначены президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев и помощник президента РФ Андрей Фурсенко. Секретарем совета назначена глава Управления президента РФ по научно-образовательной политике Инна Биленкина.

Также в состав Совета вошли президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук, ректор МГУ Виктор Садовничий, гендиректор Российского научного фонда (РНФ) Александр Хлунов, депутат Госдумы Геннадий Онищенко, вице-президент Российской академии наук (РАН) Валерий Козлов, академики и ректоры ведущих высших учебных заведений России.

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