Киев, 15 марта, 2021, 20:06 — ИА Регнум. Новоназначенная посол Украины в США Оксана Маркарова считает, что Украина не будет токсична для США и лично для нового президента Джо Байдена.

DonkeyHotey Джозеф Байден. Карикатура

Об этом она заявила в интервью изданию «Левый берег», материал опубликован 15 марта.

«Не думаю, что у нас имеется какая-то токсичность или проблемы, которые не позволяют нам продолжить нормальные отношения на основе двухпартийной поддержки по многим направлениям», — сказала Маркарова.

Она заявила, что в Киеве всем кажется, что США только и делали, что обсуждали Украину, «но это далеко не так — американцам и без нас было о чём говорить»

В целом посол отметила, что Украине «повезло» с администрацией Байдена, поскольку новое американское правительство хорошо понимает украинский контекст и наоборот — Украина тоже хорошо знает этих людей.

«Поэтому ключевое — то, что можно приезжать и сразу включиться в работу, а не тратить время на объяснения этим людям украинского контекста», — подчеркнула Маркарова.

Также в этом интервью она заявила — украинские власти ожидают, что Джо Байден совершит свой седьмой визит на Украину на посту президента США, но пока неясно, будет ли он приурочен к 24 августа — празднованию 30-летия с момента обретения Украиной независимости.

Посол также отметила, что в настоящее время МИД Украины ведет активную работу по установлению прямого контакта между президентами Байденом и Зеленским, заверив, что соответствующая коммуникация в любом случае состоится, и президент Украины совершит свой визит в США.

ИА REGNUM напоминает, что 25 февраля Зеленскийофициально назначил Оксану Маркаровучрезвычайным и полномочным послом в США.

При этом стоит отметить, что Маркарова практически не имеет дипломатического опыта и ранее долгое время была министром финансов Украины, как в правительстве Гройсмана при президенте Порошенко, так и в правительстве Гончарука уже при Зеленском.

Президент отметил три ключевых преимущества Маркаровой, повлиявших на его решение в первую очередь — патриотизм, высокий профессиональный уровень и очень позитивное восприятие в США.