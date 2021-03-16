Москва, , 07:00 — REGNUM Зависимость ставки льготной ипотеки от среднедушевого дохода по региону создаст дополнительный стимул жить и работать в своем регионе. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 марта, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Мы должны создавать условия, чтобы люди оставались жить и работать в регионах, там строили свое жилье. Для этого нужна мотивация, в том числе, за счет выгодной процентной ставки», — сказал Володин.

Он считает правильным, чтобы льготная ставка по ипотеке устанавливалась в зависимости от среднедушевого дохода по региону — это позволит поддержать наименее обеспеченные регионы, сбалансировать ситуацию на рынке труда в строительной сфере и смежных областях, создаст для граждан дополнительный стимул жить и работать в своем регионе.

Читайте также: Названы регионы России с самой доступной ипотекой

Сейчас правильно было бы рассмотреть вопрос установления льготной ставки по ипотеки с учетом размеров доходов жителей регионов.

«Среднедушевой доход в прошлом году в Москве составлял 75 тысяч 293 рубля, в Волгограде в три раза меньше — 25 тысяч 084 рубля. Ипотечная ставка одинаковая, но в равной ли степени она доступна для жителей Волгоградской области и Москвы? Мы же пошли по пути снижения ставки в регионах Дальневосточного федерального округа, где ипотеку можно получить под 2% годовых, ввели сельскую ипотеку под 3% годовых», — отметил спикер Госдумы.

Читайте также: Названо число получивших с начала года ипотеку российских семей

Он напомнил, что за счет программы льготой ипотеки под 6,5% удалось улучшить свои жилищные условия более чем 2 млн человек. Программа оказала существенную экономическую поддержку для строительной отрасли в условиях пандемии коронавируса, в 2020 году в 61 регионе восстановился спрос на недвижимость.

Читайте также: Путин указал на удорожание новостроек на Дальнем Востоке

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что продлить программу льготной ипотеки в России в качестве антикризисной меры можно было бы в тех регионах страны, где спрос на жильё ещё не восстановился. Так, всего таких субъектов РФ, по мнению главы регулятора, 24 региона.

Планировалось, что льгота будет действовать до 1 ноября 2020 года, но позднее ее решили продлить до 1 июля 2021 года.

Читайте также: ЦБ назвал регионы России, где стоит продлить льготную ипотеку

Читайте ранее в этом сюжете: Предложения по продлению льготной ипотеки в РФ подготовят до 15 апреля