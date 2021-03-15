Нижний Новгород, , 20:03 — REGNUM В большинстве регионов Приволжского федерального округа температура 16 марта продолжит повышаться. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Так, в северных регионах Поволжья ночью температура воздуха будет колебаться от — 5 °C до +1°С, в дневные часы воздух прогреется до — 1…+5°С. На дорогах — снежный накат и гололедица.

В среднем Поволжье также постепенно теплеет, существенных осадков не ожидается. В Саратовской области местами прогнозируется туман и изморозь, ночью будет достаточно холодно — от — 8 °C до — 13 °C, днём столбики термометров поднимутся до +2… — 3 °C.

При этом морозы сохранятся на востоке Оренбургской области и в Башкирии. Ночью в этих регионах местами морозы достигнут — 24…-30°С, днем — около — 5 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущая неделя в Поволжье была аномально холодной со среднесуточными температурами воздуха на 7 °C и более ниже климатической нормы.

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