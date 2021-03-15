Берлин, , 19:59 — REGNUM Использование вакцины от COVID-19 производства британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета приостановлено ещё в трёх странах Европейского союза. Соответствующее решение принято 15 марта в Германии, Италии и Франции.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: беспрецедентные потери от COVID-19 — трансляция»

Согласно заявлениям властей этих стран, применение вакцины AstraZeneca остановлено как минимум вторника, 16 марта, когда Европейское агентство по лекарственным препаратам (ЕМА) должно озвучить свою позицию по безопасности препарата. Дальнейшие решения будут приниматься в зависимости от мнения регулятора.

Напомним, ранее использование вакцины AstraZeneca уже приостановили в Австрии, Эстонии, Литве, Люксембурге, Латвии, Дании, Норвегии, Исландии, Нидерландах, Болгарии и Румынии из-за опасений, что её применение может быть причиной возникновения тромбов. В компании AstraZeneca настаивают на безопасности препарата.